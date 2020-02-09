В МИД рассказали о больном на коронавирус украинце

Источник: Корреспондент.net

Министерство иностранных дел подтверждает информацию об одном инфицированном коронавирусом гражданине Украины на круизном лайнере Diamond Princess.

"Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, что находится на рейде у берегов Японии. Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализованным поддерживается связь. Ситуация на контроле Министра иностранных дел и Посольства Украины в Японии", - сообщил Погорельцев.

Отмечается, что украинцу оказывается квалифицированная медицинская помощь, сейчас больной "чувствует себя нормально".

Ранее сообщалось, что у первого украинца обнаружили коронавирус. Украинец с круизного лайнера Diamond Princess заразился китайским коронавирусом.