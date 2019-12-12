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12.12.2019

В МИД рассказали о компромиссах по обмену пленными

Источник: Корреспондент.net

Украина готова согласиться на серьезные компромиссы при следующем обмене удерживаемыми лицами, ради возвращения максимального количества украинцев. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает в четверг.

Глава МИД отметил, что не хочет говорить о формуле обмена и количестве лиц, которых украинская сторона планирует отдать для возвращения удерживаемых украинцев.

"Я не хочу называть эти цифры. Я знаю. Но я не хочу специально называть, потому что они не так просты, как в прошлый раз. Это не точные цифры. Нынешний обмен требует более гибкого подхода, и будет неровное количество людей. Это просто зависит от того, каков предел возможного переговорных команд", - отметил Пристайко.

При этом министр отметил, что Украина готова к компромиссам.

"Мы готовы к очень серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество наших людей", - подчеркнул Пристайко.

Глава МИД подтвердил, что новый обмен удерживаемыми лицами, который планируется согласовать в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, предполагается осуществить до конца текущего года. Этот процесс обмена он назвал "более чувствительным".

Пристайко сказал, что украинская сторона пыталась учесть и внести в списки на обмен всех известных лиц, лишенных свободы.

"Мы говорим о находящихся на территории Крыма, и России, и за пределами линии соприкосновения", - уточнил министр.

По его словам, эти украинцы условно разделены на три категории, но "для нас это большая часть всех согласованных фамилий". Кроме того, министр добавил, что есть часть людей, которые не включены в эти списки на обмен, и они считаются пропавшими без вести.

"Пока миссия Красного Креста не прибудет на ту сторону, не проверит и не докажет, живы ли эти люди или нет, до тех пор у нас будет сохраняться ощущение, что мы кого-то забыли, о ком-то еще не вспомнили и кого-то еще должны забрать и обменять", - добавил глава МИД.

Он отметил, что представители Международного комитета Красного Креста на следующей неделе попытаются попасть на оккупированную часть Донбасса, чтобы выяснить судьбу пропавших без вести лиц и посетить "каждого задержанного и удерживаемого там".

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