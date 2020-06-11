11.06.2020
В МИД России оценили ход процесса по делу МН17
Источник: Корреспондент.net
В МИД России считают, что следствие в Нидерландах пытается отвести подозрения по делу о сбитом рейсе МН17 от Украины. Об этом заявила в четверг, 11 июня, представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
"В ходе своих выступлений голландские прокуроры пытались отвести от Украины любые подозрения, что украинские средства ПВО в день катастрофы в районе трагедии якобы не функционировали", - заявила она.
Также Захарова утверждает, что "обвинение прямо указывает, что ЗРК Бук Вооруженных сил Украины были расположены не только вокруг, но и в непосредственной близости от места трагедии".
"И все это на фоне утверждений, что именно Россия действует якобы недобросовестно, пытается завести следствие в тупик и так далее", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что следствие обходит стороной вопрос об ответственности Киева в связи с незакрытием воздушного пространства в зоне боевых действий. "И, конечно, никуда не годится то, что по целому ряду рассматриваемых в суде эпизодов в качестве доказательной базы делались ссылки на данные, полученные непосредственно от СБУ - явно заинтересованной стороны", - добавила дипломат.
Она также подчеркнула, что Россия не является стороной уголовного процесса, ведущегося окружным судом в Гааге. РФ следит за ходом разбирательства с точки зрения соблюдения прав российских граждан, против которых выдвинуты обвинения.
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