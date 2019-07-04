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04.07.2019

В МИД Украины вызвали на беседу посла Венгрии

Источник: Корреспондент.net

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок вызвал посла Венгрии Иштвана Ийдярто в связи с заявлениями венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто. 

"Пригласил посла И. Ийдярто и попросил его объяснить логику сигналов венгерского министра Сийярто на Конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоялась в Торонто. Подчеркнул необходимость применения подхода со взглядом вперед, а не назад, в развитии украинского-венгерских отношений", - отметил Божок в своем Twitter.

Сийярто в Канаде заявлял, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко проводил "антивенгерскую" политику. Законы об образовании и языке, принятые во время его каденции, нарушают права венгерской общины, сказал он.

Сейчас, с новым президентом, есть надежда, что Украина не будет продолжать антивенгерскую политику, добавил он, отметив, что заявления Владимира Зеленского "до сих пор были обнадеживающими".

Вопрос заключается в том, удастся ли Зеленскому добиться, чтобы после парламентских выборов были внесены изменения в законы для "возвращения прав венгерской общины".

"Если это произойдет, Венгрия будет поддерживать созыв заседания комитета Украина - НАТО", - сказал министр иностранных дел.

Венгрия также будет готова осуществить комплексный план экономического сотрудничества с Украиной, в частности программу помощи на 50 млн евро, которая поддерживает строительство дорог в Закарпатье, сказал Сийярто. Венгрия также готова продолжить работу совместных комитетов по экономике и охране окружающей среды, а также продолжить свою программу экономического развития Закарпатья.

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