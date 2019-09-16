В Минэкономразвития назвали приоритеты в работе

Источник: Корреспондент.net

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сосредоточится на реформировании рынка труда, привлечении инвестиций в украинскую экономику, открытии рынка земли, развитии экспорта и увеличении международной торговли.

"Тимофей Милованов обозначил основные приоритеты дальнейшей работы и рассказал о запланированных реформах, в частности: реформировании рынка труда; привлечении инвестиций в украинскую экономику; открытии рынка земли; развитии экспорта и увеличении международной торговли", - говорится в сообщении.

Во время встречи речь шла об общих целях и направлениях работы, а также законопроектах экономического блока, которые сейчас находятся на рассмотрении Верховной Рады.

"Эти ключевые направления должны быть двигателем для дальнейшего экономического роста. В то же время, мы должны обеспечить постоянный общественный контроль, должны быть честными и прозрачными, чтобы каждый украинец понимал - мы работаем для него", - сказал Милованов.