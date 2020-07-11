В Минэнерго уточнили долги перед шахтерами

Источник: Корреспондент.net

Задолженность по зарплате перед шахтерами, которую можно было закрыть за счет бюджетных средств, полностью погашена. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

При этом отмечается, что осталась задолженность, которую можно погасить только за счет средств, полученных от реализации угля.