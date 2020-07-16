16.07.2020
В Минфине рассказали, что будет с субсидиями
Источник: Корреспондент.net
Правительство Украины не намерено сокращать субсидии в 2021 году. На данный момент предполагается, что на них в следующем году выделят столько же средств, сколько и в текущем. Об этом в четверг, 16 июля, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Радио Свобода.
Он отметил, что сокращение субсидий не планируется, несмотря на то, что тариф на отопление будет снижен и еще больше домохозяйств выйдут из категории незащищенных.
"Поэтому на данном этапе мы предполагаем такой же объем (субсидий, - ред.), как и на этот год", - отметил Марченко.
Он также выразил уверенность, что в бюджет-2021 заложат достаточно средств на субсидии на жилищно-коммунальные услуги.
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