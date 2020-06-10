10.06.2020
В Минфине рассказали, как потратят €500 млн от ЕС
Источник: Корреспондент.net
В Министерстве финансов сообщили, куда направят макрофинансовую помощь от ЕС в размере 500 млн евро. Об этом сообщает пресс служба ведомства в среду, 10 июня.
"Украина получила от Европейской комиссии второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро. Деньги поступят в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10.06.2035 года. Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета и будут способствовать уменьшению внешнего финансового давления на Украину и улучшению платежного баланса государства", - говорится в сообщении.
Получение указанных средств также будет способствовать сохранению финансовой стабильности в Украине после удара по экономике в связи с пандемией коронавируса.
Украина смогла получить льготный кредит после выполнения в конце 2019 года специальных условий. В них входят, в частности, реформы в борьбе с коррупцией, в социальной политике, энергетике, изменения в таможенной политике, реформирование налоговой и таможенной служб и так далее.
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