В Минфине рассказали, как потратят €500 млн от ЕС

Источник: Корреспондент.net

В Министерстве финансов сообщили, куда направят макрофинансовую помощь от ЕС в размере 500 млн евро. Об этом сообщает пресс служба ведомства в среду, 10 июня.

"Украина получила от Европейской комиссии второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро. Деньги поступят в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10.06.2035 года. Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета и будут способствовать уменьшению внешнего финансового давления на Украину и улучшению платежного баланса государства", - говорится в сообщении.

Получение указанных средств также будет способствовать сохранению финансовой стабильности в Украине после удара по экономике в связи с пандемией коронавируса.

Украина смогла получить льготный кредит после выполнения в конце 2019 года специальных условий. В них входят, в частности, реформы в борьбе с коррупцией, в социальной политике, энергетике, изменения в таможенной политике, реформирование налоговой и таможенной служб и так далее.