В Минфине сделали прогноз по "дыре" в госбюджете

Источник: Корреспондент.net

Министр финансов Сергей Марченко прогнозирует, что дефицит в государственном бюджете Украины на 2020 год за сентябрь сократится на 5 млрд грн – приблизительно до 13 млрд грн.

"До конца года мы закроем дыру в доходной части бюджета полностью", – сказал Марченко.

Он также напомнил, что по состоянию на начало мая этого года "дыра" в бюджете составляла 44 млрд грн.

Отвечая на вопрос о расходовании 66 млрд грн коронавирусного фонда, Марченко сообщил, что 3,1 млрд грн было направлено на средства защиты, аппараты ИВЛ и оснащение лабораторных центров Министерства здравоохранения.

"На дороги мы направили 35 млрд, но на сегодня потратили только 10,9 млрд из них", – уточнил министр.

По его словам, сейчас в фонде осталось еще около 41 млрд грн.