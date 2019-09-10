В Минобороны назвали топ-три приоритета

Источник: Корреспондент.net

Европейская и евроатлантическая интеграция остаются неизменными стратегическими приоритетами для Украины. Об этом во время встречи с иностранными советниками во вторник, 10 сентября, заявил министр обороны Андрей Загороднюк, сообщает пресс-служба ведомства.

"Стратегические государственные приоритеты Украины остаются неизменными - это европейская и евроатлантическая интеграции. Именно на этих базовых принципах будет основываться также и военная политика государства", - сказал Загороднюк.

Он подчеркнул, что его ключевой приоритет - военнослужащие. "Ценность их жизни и уважение к каждому из них, независимо от званий и должностей. Следующий приоритет - это стандарты НАТО, их внедрение во всех сферах деятельности украинского войска", - отметил министр.

По его словам, третьим ключевым приоритетом для него является абсолютная, нулевая толерантность к коррупции в армии.