В Минобороны рассказали о перемирии на Донбассе

Источник: Корреспондент.net

С начала суток на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима тишины. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает пресс-служба Минобороны.

По информации пресс-службы, подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня, однако находятся наготове к адекватному реагированию на провокации и в случае возникновения угрозы личному составу Объединенных сил или угрозы захвата территории.