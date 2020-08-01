01.08.2020
В Минобороны рассказали о перемирии на Донбассе
Источник: Корреспондент.net
С начала суток на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима тишины. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает пресс-служба Минобороны.
По информации пресс-службы, подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня, однако находятся наготове к адекватному реагированию на провокации и в случае возникновения угрозы личному составу Объединенных сил или угрозы захвата территории.
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