В Минобразования признали незаконной инициативу Кличко

Источник: Корреспондент.net

Департамент образования и науки киевской городской государственной администрации не имел полномочий отменять государственную итоговую аттестацию для учеников 11 классов в столице. Об этом говорится в сообщении министерства образования и науки, опубликованном в четверг, 4 июня.

В нем отмечается, что соответствующий приказ не зарегистрирован в региональном управлении министерства юстиции – а потому не имеет законной силы.

Кроме того, подчеркивается, что законодательство не наделяет ни Минобразования, ни местные органы власти полномочиями освобождать учеников от государственной итоговой аттестации.

"Ученики получают свидетельство о среднем образовании после завершения обучения на основании результатов годового оценивания и государственной итоговой аттестации", - уточнили в Минобразования.