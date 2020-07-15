В Минске на задержание активистов кинули военных

Источник: Корреспондент.net

Вечером в среду, 15 июля, в Минске возобновились задержания активистов. На разгон мирного собрания в числе других силовиков, отправили солдат внутренних войск, к месту подогнали автозаки, сообщает Наша Ніва.

Отмечается, что несколько станций метро перекрыты.

После 19:00 правоохранители в Минске задержали группу протестующих, когда те пытались отправить по почте жалобы относительно отказа ЦИК регистрировать кандидатами в президенты главных конкурентов действующего президента Бекларуси Александра Лукашенко.

Активисты отправились к отделению почты, когда работники ЦИК закрыли здание по окончании рабочего дня. Ранее около 2 500 человек пришли к избирательной комиссии с намерением подать жалобу относительно отказа регистрировать на выборах оппонентов Лукашенко, образовав очередь протяженностью 1,5 км. Однако Главное почтовое отделение столицы закрыли, а неподалеку от ЦИК на протестующих ждали силовики.

Тем временем сегодня в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сегодня заявили, что впервые не направят своих наблюдателей на выборы президента Беларуси. Официальный Минск попросту не пригласил наблюдателей.

В БДИПЧ подчеркнули, что без приглашения в страну не смогут направить наблюдателей. Отмечается, что это свидетельствует о том, что Беларусь не привержена сотрудничеству с наблюдателями на выборах, как это предусмотрено обязательствами ОБСЕ. А последние сообщения вызывают обеспокоенность запугиванием кандидатов и арестами активистов оппозиции.