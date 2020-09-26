В Минске на женском марше десятки задержанных

Источник: Корреспондент.net

В центре Минска начался женский марш, но с самого начала акции силовики активно противодествуют его участницам и проводят задержания.

Отмечается, что основная колонна шла по проспекту Независимости, куда стекаются люди из других частей города.

В разных районах силовики без опознавательных знаков и неизвестные в штатском начали хватать участников акции и случайных прохожих. Больше всего задержаний произошло у Комаровского рынка.

Части людей удалось сформировать колонну и дойти до проспекта Независимости. Уже там в районе площади Якуба Коласа снова начались задержания, саму станцию ​​метро закрыли.

Задержали, а потом отпустили журналистку "Еврорадио" Юлию Мотузову и журналистку Белсата Марию Грыц.

Cреди СМИ, которые пришли освещать акцию, также сотрудники Russia Today. Им кричат ​​"Чемодан-вокзал-Россия".

Выкрикивают также "Отдайте нашу Машу" – Марию Колесникову, арестованную соратницу лидера оппозиции Светланы Тихановской.