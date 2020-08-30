В Минске начали задерживать участников марша

Источник: Корреспондент.net

В Минске на проспекте Независимости произошла стычка протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. У протестующих забрали длинный бело-красно-белый флаг, сообщает Tut.by. По данным МБХ Медиа, задержаны уже минимум семь человек.

Людей начали задерживать на проспекте Независимости, то есть, еще до того, как они дошли до одноименной площади - формального места проведения акции.

Принимающие участие в марше скандируют "Уходи!". На видео зафиксированы столкновения.