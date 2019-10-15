В Минске не согласовали новую дату разведения сил

Источник: Корреспондент.net

На переговорах Контактной группы в Минске во вторник, 15 октября, не смогли согласовать новые сроки разведения войск на Донбассе. Об этом сообщил по итогам встречи спецпредседателя ОБСЕ Мартин Сайдик, пишет ТАСС.

"Стороны сегодня подтвердили необходимость выполнения договоренностей по разведению сил. Обсуждались новые даты и график разведения. Но договоренностей по конкретной дате не достигли", - сказал он.

Сайдик констатировал возросшее число обстрелов вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

"Не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений значительно возросло", - сказал он.

В свою очередь, полпред РФ Борис Грызлов обвинил Украину в срыве разведения сил и средств на Донбассе, согласованное 1 октября.

"На прошлой встрече контактная группа согласовала график разведения сил в Петровском и Золотом. Процесс должен был начаться 7 октября. Однако киевская сторона отказалась начинать разведение. Соответственно, вооруженные силы Донбасса были вынуждены остаться на прежних позициях. Попытки начать разведение в следующие дни также были сорваны со стороны Киева", - сказал Грызлов.

При этом он не вспомнил об условии для разведения сил - отсутствии обстрелов семь суток.

Попред РФ подчеркнул, что именно позиция украинских властей тормозит реализацию минских соглашений. " Если бы Киев проявил политическую волю к выполнению своих минских обязательств, ситуация сдвинулась бы с мертвой точки. На том участке, где Киев выполнил свои обязательства, на участке у Станицы Луганской, ситуация стала более безопасной. Там становится возможным восстановление разрушенных объектов, становится легче повседневная жизнь людей", - отметил Грызлов.

Более того, Грызлов заявляет об угрозе обострения ситуации из-за националистов.

По словам полпреда РФ, контактная группа будет работать над развитием возможности прямого диалога Киева с Донецкой и Луганской народными республиками.