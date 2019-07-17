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17.07.2019

В Минске подтвердили списки для обмена пленными

Источник: Корреспондент.net

На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске подтвердили списки для обмена. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Олифер отметила, что в гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, "которых мы стремимся освободить".

"В учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона", - добавила она.

Олифер сообщила о договоренности в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц.

Ранее сообщалось, что контактная группа в Минске поддержала оглашение "хлебного" перемирия на Донбассе в ночь с 21 на 22 июля.

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