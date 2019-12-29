В Минске проходят протесты против интеграции с РФ

Источник: Корреспондент.net

В Минске в воскресенье, 29 декабря, проходит пятая за последний месяц акция против интеграции Беларуси и Российской Федерации. Об этом сообщает белорусская редакция Радио Свобода.

Отмечается, что на Октябрьской площади в полдень собрались десятки людей, в числе которых лидер движения солидарности Вместе Вячеслав Сивчик и соглава белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова, глава Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Протестующие держат портреты заключенных оппозиционеров и плакаты против интеграции с Российской Федерацией.

Еще один вариант протеста - это живая цепь, которую должны организовать позже.