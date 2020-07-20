В Минске заметили колонну военной техники

Источник: Корреспондент.net

На улицах Минска заметили военную технику. Это произошло на фоне протестов против преследований оппозиционных кандидатов. Об этом сообщает TUT.by.

В соцсетях 18 июля было опубликовано видео, на котором колонна военной техники движется якобы по улицам Минска. В Минобороны Беларуси сообщают, что это обычные учения.

Военный обозреватель Александр Алесин полагает, что если в Беларуси начнутся массовые беспорядки, то первым делом подключатся органы КГБ, МВД, чтобы "перехватить отдельных заводил, лидеров процесса" и не дать возглавить протестное движение.