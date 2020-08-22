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22.08.2020

В Минске женщины провели акцию против насилия

Источник: Корреспондент.net

В Минске женщины провели акцию протеста против насилия правоохранительных органов. На улицы вышли несколько тысяч человек, сообщает БЕЛАПАН в субботу, 22 августа.

Акция стартовала у Комаровского рынка, где около 14.00 в живую цепь выстроились 600-700 женщин. Они держали цветы, бело-красно-белые флаги и плакаты с надписями: "На Окрестина пытки и смерть", "Остановите насилие", "Пенсионеры против беззакония, насилия и лжи", "Пенсионеры за перемены", "Нет фашизму".

Количество участников акции постоянно увеличивалось, к ней присоединись некоторые мужчины. Периодически участники скандировали "Любовь спасет мир".

Часть проезжавших мимо автомобилистов сигналили в знак поддержки. Правоохранителей рядом с акцией замечено не было.

Около 15.00 участники протеста двинулись в направлении проспекта Независимости. К этому моменту в акции принимало участие уже несколько тысяч человек. Пройдя вдоль площади Якуба Коласа, они двинулись в сторону площади Победы. На площади Якуба Коласа дежурил микроавтобус с людьми в штатском.   

Несколько тысяч человек, скандируя "Жыве Беларусь!" и "Уходи!", постепенно дошли до улицы Янки Купалы, где колонна повернула в сторону улицы Немига. Количество участниц акции постепенно начало сокращаться.

С Немиги демонстранты двинулись в сторону улицы Володарского и площади Независимости. К этому времени в акции участвовало 1-1,5 тысячи человек. Проходя мимо СИЗО МВД, люди скандировали "Отпускай!".

Участники акции  беспрепятственно дошли до площади Независимости. К 16.30 здесь было 500-700 человек.

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