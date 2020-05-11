В мире почти 1,5 миллиона излечившихся от COVID-19

Источник: Корреспондент.net

За минувшие сутки в мире выявили 79 875 случаев заболевания коронавирусом, 3510 человек умерли, свидетельствуют данные сайта worldometers.

Всего в мире 4181021 случай заболевания, 283868 человек умерли и 1493401 - выздоровели.

Стоит отметить, что суточный прирост заболевших сокращается несколько дней подряд. Так, днем ранее было выявлено 88997 заболевших, а до этого - 93800.