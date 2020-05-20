20.05.2020
В мире рекордный прирост COVID-19
Источник: Корреспондент.net
В течение последних суток в мире было выявлено более 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на брифинге в среду, 20 мая, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"За последние 24 часа было зафиксировано 106 тыс. новых случаев заражения. Это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии", - подчеркнул Гебрейесус.
Он также отметил, что особую обеспокоенность вызывает "растущее число случаев в странах с низким и средним уровнем дохода". Поэтому ВОЗ, сказал он, уделяет особое внимание тому, чтобы "страны сохраняли открытыми цепочки поставок, и чтобы изделия медицинского назначения достигали работников сферы здравоохранения и пациентов".
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