В мире рекордный прирост COVID-19

Источник: Корреспондент.net

В течение последних суток в мире было выявлено более 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на брифинге в среду, 20 мая, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"За последние 24 часа было зафиксировано 106 тыс. новых случаев заражения. Это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии", - подчеркнул Гебрейесус.

Он также отметил, что особую обеспокоенность вызывает "растущее число случаев в странах с низким и средним уровнем дохода". Поэтому ВОЗ, сказал он, уделяет особое внимание тому, чтобы "страны сохраняли открытыми цепочки поставок, и чтобы изделия медицинского назначения достигали работников сферы здравоохранения и пациентов".