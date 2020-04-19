19.04.2020
В мире уже больше 2,3 млн больных COVID
Источник: Корреспондент.net
В мире зафиксировано уже 2 364 642 подтвержденных случаев коронавируса, о чем свидетельствуют данные Worldometer.
Жертв от COVID насчитывается уже 162 тыс. 525 человек , количество выздоровевших - 607 952 человек.
Наиболее пострадавшей страной остаются США с 741 230 случаями заболевания и 39103 летальными случаями.
На втором месте по количеству больных Испания - 195 944 пациентов, 20 453 из которых умерли от вируса.
Италия - третья страна по количеству подтвержденных случаев коронавируса - 175925. Число смертей здесь составляет 23 227 человек.
В четверку наиболее пострадавших стран входит также Франция, где насчитывается 152 578 подтвержденных случаев болезни COVID-19 и 19718 смертей.
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