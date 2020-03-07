В Молдове подтвердили первый случай коронавируса

Источник: Корреспондент.net

В Молдове официально подтвержден первый случай заражения новым типом коронавируса. Его обнаружили у женщины, которая вернулась из Италии, сообщила в субботу, 7 марта, пресс-служба Минздрава страны.

"Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом нового типа в Республике Молдова. Речь идет о 48-летней женщине, которая вернулась сегодня из Италии", − указали в ведомстве.

Отмечается, что женщина, которая страдает от диабета и гипертонии, госпитализирована с двусторонней бронхопневмонией, острой дыхательной недостаточностью, лихорадкой и кашлем.

Правительство Молдовы в субботу соберется на внеочередное национальное совещание по вопросам общественного здравоохранения, на котором будет представлена вся информация о ситуации с коронавирусом в стране.