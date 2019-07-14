В Москве участники акции в поддержку независимых кандидатов объявили "сидячую забастовку"

Источник: DW

Собравшимся у здания Мосгоризбиркома участникам протеста против отказа в регистрации независимым кандидатам в воскресенье, 14 июля, не удалось передать чиновникам свои письменные требования. Как сообщил оппозиционному политику Илье Яшину по телефону помощник главы московской избирательной комиссии Валентина Горбунова, тот в данный момент находится у себя на даче. Реагируя на это, Яшин призвал собравшихся "устроиться поудобнее". Многие последовали его совету и расселись прямо у входа в Мосгоризбирком, готовясь не расходиться до тех пор, пока чиновники не отреагируют на их требования.

Акция в поддержку кандидатов от оппозиции, которым было отказано в регистрации по причине признания недействительными сотен подписей в их поддержку, началась в воскресенье, в 14.00 по московскому времени. Собравшиеся в Новопушкинском сквере активисты двинулись маршем в сторону Тверской улицы. По данным полиции, в акции принимали участие около тысячи человек.

Дойдя до мэрии Москвы, десятки активистов постучались в ее дверь, как это предложил сделать глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, которому также было отказано в регистрации по причине большого количества недействительных подписей.

Марш протеста к зданию Мосизбиркома

Проведя полчаса у здания столичной мэрии, активисты двинулись к Мосгоризбиркому. У его стен кандидат в депутаты от 43-го избирательного округа Любовь Соболь призвала собравшихся сделать акцию протеста бессрочной и заявила, что продолжит объявленную ею накануне голодовку у здания Мосгоризбиркома до тех пор, пока его глава Валентин Горбунов не согласится на встречу с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Одновременно с этим политик начала публиковать на своей странице в Twitter фотокопии бланков с забракованными подписями. По данным Соболь, нарушения, на которые ссылались сотрудники избирательной комиссии, были выдуманными. Нередко подписавшиеся за Соболь москвичи пробивалась по базам МВД под фамилией, написанной с опечаткой, или с неправильным номером паспорта.

В то же время другой кандидат от оппозиции - бывший член партии "Справедливая Россия" Дмитрий Гудков - сообщил на своей странице в Twitter, что к москвичам, подписавшимся за него, приходили сотрудники МУР и просили их дать показания о том, что они не оставляли подписи за Гудкова.