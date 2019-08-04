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04.08.2019

В Москве завели более 1000 дел о нарушении правил проведения акции

Источник: DW

После митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, прошедшего 27 июля и завершившегося массовыми задержаниями, столичные суды за неделю зарегистрировали более тысячи дел по статье о нарушении порядка проведения акции. Согласно базе данных портала судов общей юрисдикции Москвы, с воскресенья, 28 июля, по субботу, 3 августа, обвинения в этом правонарушении были предъявлены в 1043 случаях.

При этом по большинству из этих дел (395) судебное заседание еще не было проведено. В 326 случаях рассмотрение дела считается завершенным, еще 266 дела отмечены как зарегистрированные. 30 дел было обжаловано и 24 отложено для истребования доказательств, из-за неявки привлекаемого лица или по иным причинам. 

Согласно сообщениям СМИ, по итогам судебных разбирательств более 60 человек были оправлены под административный арест сроком до 30 дней, более 160 человек были оштрафованы, причем сума штрафа в некоторых случаях достигала 150 тысяч рублей.  

Более 1300 задержанных на акции 27 июля

В начале июля избиркомы муниципальных округов Москвы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября. Отказ вызвал массовые акции протеста, последняя из них состоялась 27 июля и не была согласована с властями Москвы. По данным полиции, в митинге приняли участие 3500 человек, более 1000 из которых были задержаны.

Правозащитный портал "ОВД-Инфо" сообщает о 1373 задержанных. При разгоне демонстрантов пострадали около 80 человек. Жесткие действия полицейских против мирных демонстрантов осудили на Западе, в частности в Евросоюзе. Среди задержанных оказались политики Дмитрий Гудков, Владимир Милов, Михаил Светов, Константин Янкаускас, Илья Яшин, которых арестовали по обвинению повторное нарушение правил проведения митинга или организации незаконного митинга.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей. Первых фигурантов дела арестовали до 27 сентября.  

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