В МОЗ рассказали, где повышенная зарплата медиков

Источник: Корреспондент.net

Власти на местах задерживают повышенную зарплату медикам, которые работают с коронавирусными больными, хотя Кабмин уже перечислил деньги. Об этом в пятницу, 1 мая, заявил министр здравоохранения Максим Степанов эфире ТСН.

"У нас было два повышения и два обещания, которые были выполнены со стороны центрального органа исполнительной власти. Первое – это 300%. Мы посчитали все без исключения суммы, которые мы должны были перевести в регионы, и все до копейки эти цифры были переведены в регионы. Дальше уже пошла ответственность местных органов власти и главных врачей, остальных чиновников", - сказал Степанов.

Он также отметил, что все случаи находятся на контроле

"Сейчас мы видим, мы следим за всеми этими случаями, когда мы получаем сигналы из городов, сейчас разбираемся в Минздраве с каждым без исключения заведением, получая списки людей какую сумму, какую доплату они получили. И почему они не получили. Я уверен, я смогу довести это до конца. И все наши обещания, которые мы дали по 300%, - они будут в полном объеме выплачены с соответствующими выплатами", - заявил он.

Также Степанов рассказал о зарплате за апрель: "мы неделю назад подписали соответствующее постановление правительства, которое ввело четыре пакета по коронавирусной болезни".

По его словам, впервые тариф был просчитан исходя из реальных затрат, который учитывал 300% заработной платы.

"Средства на это есть, есть, возможно, некоторая задержка в несколько дней для перечисления этих средств, но в полном объеме государство обеспечило именно заработную плату этих врачей", - отметил глава Минздрава.

Он также пообещал, что доведет до конца ситуацию на местах.