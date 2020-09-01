В МОЗ рассказали о препаратах от COVID-19

Источник: Корреспондент.net

В Украине испытывают сразу четыре препарата от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в интервью Интерфакс-Украина, которое было опубликовано во вторник, 1 сентября.

"Зарегистрировано четыре препарата, которые могут применяться для лечения коронавируса. Они на разных стадиях испытания. Мы ждем отчетов и результатов клинических испытаний. Думаю, что мы скоро увидим результаты исследований применения этих средств в лечении коронавирусной болезни", - заявил глава Минздрава.

Он добавил, что украинское правительство получило право на подачу заявки для получения вакцины от COVID-19 согласно механизму COVAX.

"Если говорить о поиске вакцины в мире, то за рубежом продолжаются клинические исследования 25 вакцин-кандидатов от COVID-19, из которых шесть находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Правительство Украины получило право на подачу заявки для получения вакцины от коронавируса согласно механизму COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам против COVID-19, - ред.)", - сообщил министр.

Степанов пояснил, что каждая страна, имеющая право обратиться за вакциной, получает ее в объеме, который позволит провести прививки около 20% населения, что для Украины составляет около 8 млн доз. Она будет использоваться для профилактики COVID-19 у лиц из групп риска и отдельных возрастных категорий.