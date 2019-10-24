В МВД показали видео взрыва гранаты в центре Киева

Источник: Корреспондент.net

В сети опубликовали видео, на котором можно увидеть взрыв гранаты в центре Киева, который состоялся 22 октября и привел к гибели двух человек. Соответствующий видеоролик на своей странице в Facebook разместил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"Эта молниеносная вспышка вдали на освещенном фрагменте видео с камеры наблюдения на углу Пушкинской и бульвара Шевченко в 22:40:05 и является тем самым взрывом гранаты, который унес жизнь двух людей", - написал Шевченко.