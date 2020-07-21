В МВД заявили о задержании сообщников террориста

Источник: Корреспондент.net

Глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании сообщников захватчика автобуса в Луцке, один из них - в Харькове. Об этом он сказал после задержания Максима Кривоша и освобождения заложников.

Правоохранители сообщили, что преступник сам вышел из автобуса, лег на землю и сдался.

Также в МВД говорят, что дистанционного зрывного устройства у него не было. У террориста был пистолет, автомат и боевая граната.

Аваков рассказал, что террорист стрелял в замначальника Нацполиции Евгения Коваля, пуля прошла от него в 15 сантиметрах.