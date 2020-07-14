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14.07.2020

В МВФ рассказали детали переговоров с Зеленским

Источник: Корреспондент.net

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева призвала президента Владимира Зеленского сохранить независимость НБУ. Об этом говорится в заявлении Георгиевой по результатам переговоров с Зеленским, которые состоялись во вторник, 14 июля.

"Реформа НБУ и ее результаты за последние пять лет являются историей полного успеха для Украины. Независимый центральный банк помогает макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему", - отметила глава МВФ.

Она подчеркнула, что это "важнейшие предпосылки для инвестиций и роста".

По словам Георгиевой, заслуживающая доверия политика НБУ способствовала стабилизации экономики Украины.

Она добавила, что успешное очищение финансового сектора страны, "разрушенного мошенничеством", также было достигнуто благодаря действиям Национального банка.

"Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины, и это также является требованием текущей программы, которую поддерживает МВФ. Я призвала Президента Зеленского придерживаться обоснованной денежно-кредитной и финансовой политики", - заявила директор-распорядитель МВФ, отметив, что они являются ключевыми для усиления инвестиций, а также инклюзивного роста.

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