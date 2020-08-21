21.08.2020
В МВФ рассказали о планах сотрудничества с Киевом
Источник: Корреспондент.net
Международный валютный фонд намерен и дальше сотрудничать с Киевом в рамках программы stand-by, но в МВФ не говорят, когда ждать следующего транша кредита. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает hromadske.
"Дискуссии по выполнению параметров и показателей кредитной программы продолжаются, дата начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока еще не определена", - рассказал Люнгман.
Стоит отметить, что от решения миссии МВФ будет зависеть, получит ли Украина второй транш кредита и продолжится ли сотрудничество с фондом в целом.
В частности, фонд требует от Киева завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе и т.п.
"Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых базируется Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии", - отметил постоянный представитель МВФ в Украине.
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