В МВФ рассказали о планах сотрудничества с Киевом

Источник: Корреспондент.net

Международный валютный фонд намерен и дальше сотрудничать с Киевом в рамках программы stand-by, но в МВФ не говорят, когда ждать следующего транша кредита. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает hromadske.

"Дискуссии по выполнению параметров и показателей кредитной программы продолжаются, дата начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока еще не определена", - рассказал Люнгман.

Стоит отметить, что от решения миссии МВФ будет зависеть, получит ли Украина второй транш кредита и продолжится ли сотрудничество с фондом в целом.

В частности, фонд требует от Киева завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе и т.п.

"Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых базируется Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии", - отметил постоянный представитель МВФ в Украине.