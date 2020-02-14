14.02.2020
В Мюнхене удалили "план" по Донбассу
Источник: Корреспондент.net
Доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" удален с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.
Также сайт конференции убрал сообщение, в котором говорилось, что данный документ был разработан в соавторстве с Мюнхенской конференцией по безопасности и поддержан ею.
Никаких сообщений с объяснением этих действий пока нет.
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