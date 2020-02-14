В Мюнхене удалили "план" по Донбассу

Источник: Корреспондент.net

Доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона" удален с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.

Также сайт конференции убрал сообщение, в котором говорилось, что данный документ был разработан в соавторстве с Мюнхенской конференцией по безопасности и поддержан ею.

Никаких сообщений с объяснением этих действий пока нет.