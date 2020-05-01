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01.05.2020

В НАБУ анонсировали подозрения Коломойскому

Источник: Корреспондент.net

Национальное антикоррупционное бюро Украины приближается к объявлению подозрения бизнесмену Игорю Коломойскому по делу ПриватБанка. Об этом в пятницу, 1 мая, заявил директор НАБУ Артем Сытник в эфире 24 канала.

Отвечая на вопрос, будет ли объявлено подозрение бывшему владельцу ПриватБанка, Сытник заявил, что бюро движется к этому. Одна из статей, по которой ведется расследование - хищение госимущества в особо крупных размерах, за что предусмотрено до 12 лет лишения свободы.

"Мы движемся к тому, чтобы начать объявление подозрения", - подчеркнул он.

Вместе с тем, директор НАБУ добавил, что привлеченные к следствию эксперты и следователи постоянно сталкиваются с политическим давлением.

По его словам, каждый фигурант дела старается получить максимум информации, которая есть в органах досудебного расследования.

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