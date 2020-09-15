В Нацбанке объяснили затяжной рост доллара

Источник: Корреспондент.net

Доллар превысил 28 гривен из-за того, что бизнес заключает сделки с поставками валюты наперед. Такую причину падения гривны привел во вторник, 15 сентября, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

"В последние дни лета на межбанковском рынке увеличился спрос на безналичную иностранную валюту со стороны клиентов банков, прежде всего на условиях "форвард", что может свидетельствовать об усилении девальвационных ожиданий экономических субъектов на фоне неопределенности с распространением эпидемии COVID-19 и возможности введения новых ограничений экономической активности в Украине", - отметил он

При этом Данилишин говорит, что ослабление гривны положительно скажется на поступлениях в госбюджет от таможенных сборов в иностранной валюте.

Кроме того, ослабление курса гривны будет способствовать сбалансированию макроэкономических показателей, говорит глава Совета НБУ.

"Национальный банк пока воздерживается от проведения интервенций по продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, однако осуществляет активный мониторинг состояния межбанковского рынка и в случае необходимости обеспечит достаточное предложение иностранной валюты для сбалансирования спроса и предложения на рынке", - добавил Данилишин.