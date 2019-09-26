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26.09.2019

В Нацсовете объяснили, что будет с вещанием телеканала 112 Украина

Источник: Корреспондент.net

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания разъяснил, что как именно будет происходить вещание телеканала 112 Украина после того, как в силу вступило решение о прекращении его лицензии.

Указано, что в ряде регионов будет прекращено только цифровое вещание 112 Украина.

"В цифре не будет вещания только тех региональных компаний, лицензии которых сегодня рассматривали. Национальный совет отсылает письмо провайдеру. Как только он его получит, он его и выключает. Отключает сигнал провайдер. Это не через полгода, это в ближайшее время", – пояснили в Нацсовете.

Так, лицензий на цифровое вещание были лишены пять компаний: ООО Ариадна ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Новый формат ТВ и ООО Партнер ТВ.

Согласно данных Госреестра субъектов информационной деятельности эти компании распространяли вещания канала на несколько регионов. В частности, вещание распространялось в Киеве, Чернигове, Виннице, Кривом Рогу, Харькове, Днепре, Полтаве, Херсоне, Сумах, Львове, Ужгороде, Мукачеве, Луцке, Черкассах, Хмельницком, Ивано-Франковске и прилегающих районах.

Кроме того, согласно решению цифровое вещание канала 112 Украина будет прекращено и в городах Луганской и Донецкой областей. В частности, в Мариуполе, Константиновке, Краматорске и других.

Впрочем, в Нацсовете заверили, что в этих регионах телеканал можно будет смотреть на спутниковом и кабельном сигнале. Также вещание будет доступно в интернете.

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