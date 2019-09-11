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11.09.2019

В Нафтогазе назвали сценарии по транзиту газа

Источник: Корреспондент.net

С 1 января 2020 года Украина может остаться без транзита российского газа, что повлечет значительные экономические потери, но есть и другой путь. Об этом в среду, 11 сентября, сказал исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко в ходе конференции Naftogaz-Gazprom: Energy Security, Gas Transit and European Integration, передает УНН.

"Как вы знаете, Нафтогаз имеет контракт с Газпромом по транзиту российского газа в Европу, и этот контракт истекает через несколько месяцев. Один из возможных, если не базовый, сценариев - что у нас не будет транзита с 1 января 2020 года. Это будет означать, что украинская экономика потеряет 3-4% ВВП. Это также означает, что мы, возможно, получим вопросы безопасности газоснабжения в Украину - просто говоря, просто недостаток газа в Украину. Это также означает, что для некоторых европейских партнеров Украины станет менее важной, потому что европейский газ больше не будет проходить через Украину, европейский - то есть предназначенный для европейского рынка", - сказал Витренко.

В то же время, по его мнению, для Украины может быть и другой путь по контракту на транзит.

"Но есть и другой сценарий: что транзит продолжится, что будет подписан более чем один контракт на транзит, который начнется с 1 января 2020 года, например, с европейскими компаниями, которые будут покупать российский газ на российско-украинской границе, которые позволят Украине не только процветать экономически, но и усилят некоторый уровень интеграции с рынком ЕС. И станут важным катализатором для реформ в Украине", - отметил он.

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