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23.12.2019

В Нафтогазе озвучили риски соглашения по транзиту

Источник: Корреспондент.net

Существует риск того, что Россия может отказаться от транзита газа через Украину после отзыва исков против Газпрома. Об этом в понедельник, 23 декабря сказал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в эфире Громадського.

По его словам, согласно договоренностям Нафтогаз должен отказаться от всех судебных претензий в отношении российского Газпрома.

"Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется. А потом транзита не будет, и получится, что мы отказались от исков без всякого смысла. Это очень большой риск", – отметил Витренко.

По его словам, сейчас украинская сторона работает над системой договоров для снижения такого риска.

"И это сложное такое дело, и поэтому есть риск того, что даже договоренности, которые были достигнуты, они не будут реализованы. Я надеюсь, что конструктивная работа, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло", – добавил Витренко.

Также он сказал, что Нафтогаз планирует перенести точки передачи газа на границу Украины и России. По его словам, на переговорах с Россией "рабочим вариантом" было, что между Газпромом и украинским Оператором газотранспортной системы посредником будет европейская компания, которая будет получать газ на украинско-российской границе.

"К сожалению, не удалось этого достичь, потому что эта европейская компания пока отказалась, но мы ожидаем, что много европейских компаний, которые раньше получали газ от Газпрома в Словакии, Австрии, Франции, Германии, Италии, будут получать газ на границе Украины и России, и смогут потом этот газ продавать в частности и в Украине по цене ниже, чем соответственно цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы в Украину", – сказал Витренко.

Он добавил, что это "логический процесс", и Нафтогаз много времени пытается, чтобы так называемые точки передачи газа перенести на границу Украины и России.

"Потому что если это произойдет, я лично не вижу в этом рисков, если конечно это не будет определенное политическое решение, и будут какие-то непрозрачные компании", – отметил Витренко.

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