В Нафтогазе рассказали о ходе газовых переговоров

Источник: Корреспондент.net

Исполнительный директор Нафтогаз Украина Юрий Витренко в эфире Радио Свобода в пятницу, 29 ноября, рассказал о газовых переговорах, которые состоялись накануне в Вене.

По его словам, Нафтогаз не менял своих требований к Газпрому, которые были изложены в официальном ответе. В частности, это выполнение решений Стокгольмского арбитража.

В частности, Нафтогаз готов получить от Газпрома газ в зачет долга по решению Стокгольмского арбитража на 3 млрд долларов. Также НАК готов купить у Газпрома газ по контракту 2009 года в объеме 9 млрд кубометров.

Витренко заявил, что по действующему до конца 2019 году контракту Россия должна поставить Украине еще 9 млрд кубометров газа. "У нас есть текущий контракт на поставку газа, по которому ранее объемы были 50 млрд кубометров, это обязательства Газпрома поставить, и 40 млрд обязательства Нафтогаза купить", - сказал он.

По словам Витренко, двусторонние переговоры были продолжением трехсторонних переговоров, поскольку на последнем раунде трехсторонних технических консультаций было согласовано, что "стороны должны в двустороннем формате обсудить детали", а также попробовать решить проблемы с выполнением решений Стокгольмского арбитража и арбитража, который уже начался.

Представитель Нафтогаза заявил, что существует целый ряд технических документов в отношении соглашений между сторонами. В частности, Витренко принимал участие в обсуждении выполнения решений Стокгольмского арбитража. По его словам, сейчас в Вене остались представители Оператора газотранспортной системы Украины.

В то же время, пресс-служба НАК сообщает, что запланированные на 29 ноября трехсторонние переговоры по газу перенесли, чтобы стороны проанализировали украинский договор о присоединении сетей и договорились по тексту соглашения.

Кроме того, украинская сторона настаивает на заключении таких договоров интерконнекта со всеми операторами ГТС соседних стран Евросоюза, с Молдовой и Россией. Так как они являются неотъемлемой частью европейских правил газового рынка, который внедрила Украины.

Также состоявшиеся переговоры прокомментировал замглавы Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович.

"Я приветствую продолжающиеся контакты между Украиной и Россией в контексте трехсторонних переговоров по газу. Мы намерены закрепить достигнутый прогресс в ходе следующего раунда трехсторонних переговоров на политическом уровне, организованном Еврокомиссией в декабре", - написал он в Twitter.