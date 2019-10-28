В Нафтогазе рассказали о переговорах в Брюсселе

Источник: Корреспондент.net

Встреча по газу в формате РФ - ЕС - Украина в Брюсселе завершилась безрезультатно, сообщила пресс-служба Нафтогаза.

"Никаких официальных предложений об урегулировании открытых вопросов российская сторона нам до сих пор не передавала. Говорить о любых "пакетных решениях всех проблем" включая варианты погашения долга Газпрома по результатам Стокгольмского арбитража, невозможно. Ждем следующую коммуникацию", - сообщили в компании.

Нафтогаз также разделяет позицию Еврокомиссии: новый контракт должен быть долгосрочным и со значительным объемом. Он должен быть заключен с новым оператором украинской ГТС.

"Отношения между оператор ГТС Украины и Газпромом должны отвечать требованиям европейского энергетического законодательства, которые Украина внедряет как член Энергетического сообщества. На таких же принципах Газпром работает со всеми своими контрагентами в Европейском союзе. Уверены, что переход на такие правила упростит российской компании работу с Украиной", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что украинская сторона пригласила представителей Газпрома принять участие в общественном обсуждении новой методики тарифообразования.

"Мы готовы к продолжению конструктивных переговоров в трехстороннем формате в следующем месяце - на экспертном уровне и на уровне чиновников", - добавили в Нафтогазе.