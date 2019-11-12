В Нафтогазе сообщили о новых условиях Газпрома

Источник: Корреспондент.net

Новый контракт о транзите газа по территории Украины после 2019 года будет с новым оператором ГТС Украины, а НАК "Нафтогаз Украины" в ближайшем будущем не будет стороной транзитного контракта. Российская сторона формально говорит, что согласна на такие условия, но имеет ряд требований к украинской стороне. Об этом говорится в сообщении НАК в Facebook о Газпроме и новом транзитном контракте, сопроводив его видео с комментарием главы Нафтогаза Андрея Коболева.

"Сейчас Нафтогаз является стороной действующего контракта. До конца года мы завершим отделение нового оператора ГТС. И новый контракт по транзиту по европейским правилам будет уже с этим новым оператором. То есть, в ближайшем будущем Нафтогаз не будет стороной контракта на транзит", - говорится в сообщении.

Как указали в Нафтогазе, европейские правила критически важны для украинской стороны, потому что это дополнительные гарантии, что контракт будет выполняться. "Прецеденты уже были, таким образом должны подготовиться к любым вариантам", - добавили в компании.