В Нафтогазе сообщили о новых условиях Газпрома

Источник: Корреспондент.net

Новый контракт о транзите газа по территории Украины после 2019 года будет с новым оператором ГТС Украины, а НАК "Нафтогаз Украины" в ближайшем будущем не будет стороной транзитного контракта. Российская сторона формально говорит, что согласна на такие условия, но имеет ряд требований к украинской стороне. Об этом говорится в сообщении НАК в Facebook о Газпроме и новом транзитном контракте, сопроводив его видео с комментарием главы Нафтогаза Андрея Коболева.

"Сейчас Нафтогаз является стороной действующего контракта. До конца года мы завершим отделение нового оператора ГТС. И новый контракт по транзиту по европейским правилам будет уже с этим новым оператором. То есть, в ближайшем будущем Нафтогаз не будет стороной контракта на транзит", - говорится в сообщении.

Как указали в Нафтогазе, европейские правила критически важны для украинской стороны, потому что это дополнительные гарантии, что контракт будет выполняться. "Прецеденты уже были, таким образом должны подготовиться к любым вариантам", - добавили в компании.

"Российская сторона формально говорит, что согласна на такие условия. Но. Они требуют от украинской стороны: доказать, что наше законодательство полностью соответствует европейскому. Что мы ввели европейские регламенты и кодексы управления украинским газовым рынком; доказать независимость регулятора; забыть о выигранных арбитражах, текущем арбитраже и штрафе Антимонопольного комитета. Размер желаемых россиянами уступок - примерно 22 млрд долл.", - сообщили в Нафтогазе о требованиях российской стороны.

"По газпромовской логике мы должны отказываться от уже выигранных денег и перспектив получения дополнительных денег, а потом уже начнется реальный переговорный процесс", - указали в компании.

В Нафтогазе отметили, что "оснований подозревать переговорщиков Нафтогаза в склерозе или расстройствах психики, кажется, мы россиянам не давали". "Так на что же они рассчитывают, выдвигая столь неприемлемые условия? Похоже российская сторона, используя различные предлоги, подводит нас к мысли, что в принципе серьезно разговаривать о контракте не готова", - отметили в НАК.

"Еврокомиссия полностью понимает и поддерживает нашу позицию относительно желания заключить контракт на прозрачных европейских условиях, а также о невозможности "обнулить" или забыть арбитражные решения. Мы очень благодарны Еврокомиссии за поддержку", - добавили в НАК.