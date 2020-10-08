В Нагорном Карабахе под обстрел попал собор

Источник: Корреспондент.net

В Нагорном Карабахе в городе Шуши под ракетный обстрел со стороны Азербайджана попал собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц. Об этом сообщает Armenian unified infocenter.

Здание собора частично разрушено. Одна ракета попала прямо в купол собора, повредив его. Внутри здание храма также сильно повреждено.