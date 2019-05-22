В НАТО назвали дату проведения саммита

Источник: Корреспондент.net

Ближайший саммит лидеров стран НАТО пройдет в столице Великобритании 3-4 декабря нынешнего года. "Рад сообщить, что саммит НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне", – сказал он.

Генсек НАТО пообещал, что союзники НАТО "вместе затронут текущие и появляющиеся вызовы безопасности", а также то, как НАТО работает над тем, чтобы оставаться "оплотом стабильности в последующие годы".

Столтенберг сообщил, что на прошлой неделе он обсудил предстоящий саммит с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.