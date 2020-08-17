В НАТО ответили на обвинения Лукашенко

Источник: Корреспондент.net

НАТО поддерживает независимость и суверенитет Беларуси. Об этом в понедельник, 17 августа, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко, передает информагентство Reuters.

"НАТО не представляет угрозы для Беларуси и не наращивает своего присутствия в регионе", - сказал генсек НАТО. По его словам, альянс не стягивает свои войска к белорусской границе, как об этом ранее заявляли в Минске.

Вместе с тем Столтенберг призвал белорусские власти уважать права человека. По его словам, страны-члены НАТО следят за развитием событий в Беларуси.

"Мы сохраняем бдительность, ограничиваемся обороной и готовы сдержать любую агрессию против союзников по НАТО", - резюмировал генсек альянса.