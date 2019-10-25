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25.10.2019

В НАТО создали новое командование спецопераций

Источник: Корреспондент.net

Венгрия, Хорватия, Словакия и Словения создали региональное командование специальных операций НАТО (R-SOCC). Об этом сообщается на сайте альянса в пятницу, 25 октября.

Отмечается, что сегодня министры обороны четырех стран НАТО подписали меморандум о взаимопонимании относительно создания регионального командования специальных операций, которое будет действовать под руководством Венгрии.

"Под руководством Венгрии это командование повысит способность четырех стран эффективно использовать свои спецподразделения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что командование R-SOCC получит начальные функциональные возможности в январе 2021 года, а полностью функционировать оно начнет до декабря 2024 года.

Также командование позволит каждой стране использовать свои собственные взносы отдельно, но пользоваться выгодой от интегрированной структуры R-SOCC после активации для развертывания.

"Поскольку Специальные оперативные силы являются весьма универсальным инструментом в современном конфликте, эта церемония подписания делает важный шаг к укреплению специальных сил в регионе и усилению сотрудничества и взаимодействия в рамках альянса", – сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

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