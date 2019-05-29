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29.05.2019

В НБУ назвали пиковые периоды выплат госдолга

Источник: Корреспондент.net

Погашение госдолга в иностранной валюте станет одним из самых больших вызовов для Украины в 2019 году. Пиковые выплаты начались уже в мае. Об этом сообщил председатель совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook в среду, 29 мая.

"Одним из самых сильных вызовов будет погашение госдолгов в инвалюте. В мае-декабре нужно выплатить 3,5 млрд долларов по внешнему госдолгу и 2,8 млрд долларов по валютным ОВГЗ (валютным облигациям внутреннего госзайма – ред.). Суммарно – 6,3 млрд долларов", - написал Данилишин.

По его словам, пиковыми периодами выплат является май и сентябрь – по 1,7 млрд долларов (май – 1,4 млрд долларов по внешнему госдолгу и 0,3 млрд долларов по валютным ОВГЗ, сентябрь – 1,6 млрд долларов по внешнему госдолгу и 0,1 млрд долларов по валютным ОВГЗ).

Данилишин отметил, что "давить" на валютный рынок будет и погашение краткосрочных гривневых ОВГЗ, которые нерезиденты приобрели в феврале-апреле. По состоянию на 13 мая вложения нерезидентов в ОВГЗ составляли 39,2 млрд гривен, по сравнению с началом года они выросли почти в 6,5 раза – около 1,5 млрд долларов (в долларовом эквиваленте) иностранцы вложили в краткосрочные ОВГЗ этого года. Вероятно, в июле-сентябре значительная часть после погашения гривневых ОВГЗ будет конвертироваться в инвалюту и выводиться из Украины", - прогнозирует Данилишин.

Он подчеркнул, что НБУ следует продолжать выкупать валюту на межбанковском рынке с целью увеличить международные резервы и, возможно, наращивать темпы такого выкупа.

"В аспекте госдолга и курсовой стабильности одной из важнейших задач украинской власти будут отношения с МВФ. По программе stan-by, которая действует до конца этого года, мы можем рассчитывать на получение двух траншей кредита на общую сумму 2,5 млрд долларов", – добавил глава совета Нацбанка.

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