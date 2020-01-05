В НБУ назвали условия укрепления гривны

Источник: Корреспондент.net

Укрепление гривны продолжится, если Кабмин осуществит все реформы и программы.

"Сегодняшний уровень национальной валюты отражает уровень экономики. И мы наоборот видим то, что если все реформы и программы правительства будут реализованы, то теоретически есть видение, что она может ревальвировать и дальше. Остается, безусловно, только вопрос темпа", - сказала Рожкова.

Рожкова добавила, что для гривны сейчас нет никаких внешних угроз для того, чтобы она девальвировала.