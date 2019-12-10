В НБУ объяснили, почему растет гривна

Источник: Корреспондент.net

В Национальном банке заявили, что рост гривны объясняется переходом от фиксированного курса к плавающему, в котором курс соответствует реальному состоянию экономики. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Валютный режим до 2015 года по сути предусматривал фиксирование курса. Это создавало иллюзию стабильности, украинцы были спокойными, несмотря на табло обменного курса. Но цена такой "стабильности" была высокой. Чтобы удерживать курс на необоснованном уровне, тратились десятки миллиардов долларов международных резервов", - сообщили в Нацбанке, отметив, что такая политика вредила финансовой стабильности, что приводило к кризисам, разрушало доверие к экономике и гривны.

В НБУ сообщают, что сейчас Украине фиксированный курс не по карману, потому что экспорт составляет значительную долю экономики страны.

"При режиме плавающего курса, какая экономика - такой и курс. Если растет экспорт, является приток инвестиций, экономика развивается, инфляция низкая и стабильной, тогда гривна укрепляется.

Если цены на экспортные товары падают, уменьшаются поставки за рубеж, инвесторы не готовы инвестировать и наоборот выводят дивиденды, инфляция резко возрастает, население не доверяет гривне, покупая валюту, - гривна ослабляется", - говорится в сообщении.

Также Нацбанк объяснил, почему не останавливают укрепление гривны, на которое жалуются украинские экспортеры.

"Если НБУ, несмотря на реальную экономическую ситуацию не будет давать гривне крепнуть, а держать курс на уровне, например, 26 или 27 гривен за доллар что будет думать бизнес и население?

Они будут воспринимать, что НБУ защищает этот уровень курса, а следовательно - интересы определенных заинтересованных сторон", - объяснили в НБУ, отметив, что такие действия подорвали бы доверие к регулятору и способствовали бы девальвации национальной валюты.