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25.02.2020

В НБУ оценили плюсы и минусы укрепления гривны

Источник: Корреспондент.net

Укрепление национальной валюты имело как позитивное, так и негативное влияние на экономику Украины. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что с одной стороны, ревальвация уменьшила  доходы бюджета по отдельным налогам и гривневую выручку экспортеров.

"С другой стороны, укрепление гривны в 2019 году имело ряд положительных последствий. Во-первых, оно способствовало снижению инфляции до цели в 5%, что, в частности, является важным шагом для снижения процентных ставок и активизации кредитования. Во-вторых, оно обусловило экономию государственного бюджета на обслуживании долга в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Также в Нацбанке напомнили, что регулятор уже давно не определяет курс.

"НБУ уже давно не определяет курс гривны, а лишь рассчитывает его на основе заключенных соглашений на межбанковском валютном рынке", - отметили в НБУ.

Регулятор также подчеркнул, что объем интервенций Нацбанка к общему объему сделок на рынке в прошлом году не превысил 9%.

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